Генсек НАТО: Европа не способна защитить себя без поддержки США

Европа не способна защитить себя без поддержки США, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и безопасности.

«Любой, кто считает, что Европа способна защитить себя без США, может продолжать мечтать», - сказал он.

Как передает Reuters, генсек подчеркнул, что США сохранят сильное военное присутствие в Европе и в дальнейшем, отметив, что в рамках НАТО прорабатываются отдельные направления, связанные с арктической безопасностью и безопасностью Гренландии. При этом, обсуждения по Гренландии и войне в Украине ведутся раздельно. По мнению главы альянса, Президент России Владимир Путин был бы заинтересован в европейской системе обороны, существующей отдельно от НАТО.