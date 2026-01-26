Президент Казахстана получит право роспуска парламента при отказе назначить премьера

Президента Казахстана в ходе изменений в конституцию предлагают наделить правом роспуска однопалатного парламента (Курултая) при повторном несогласии депутатов назначить предложенных главой государства кандидатов на должности вице-президента и премьер-министра.

Об этом сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

"Предлагается в конституции закрепить, что президент с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов, назначает на должности вице-президента Республики Казахстан, премьер-министра, 10 судей Конституционного суда, шесть членов Центральной избирательной комиссии, восемь членов Высшей аудиторской палаты. При этом президент наделяется правом распускать Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение на указанные должности", - сказал Сарсембаев, выступая на заседании конституционной комиссии, трансляцию которой вели гостелеканалы.

Он отметил, что это положение конституции будет стимулировать политические силы к поиску компромисса и ответственному поведению. "В целом предлагаемая модель формирует баланс между президентом и Курултаем, сочетая инициативную роль главы государства с решающим голосов депутатского корпуса", - сказал министр, отметив, что это усилит эффективность государственной системы, "которая зависит не от персоналии, а от качества институтов публичной власти".

По его словам, также предлагается "единоличное назначение президентом первых руководителей государственных органов, деятельность которых напрямую связана с обеспечением национальной безопасности, финансовой стабильности и верховенства права". В число таких должностей войдут генеральный прокурор, председатели Конституционного и Верховного судов, главы Нацбанка, Комитета нацбезопасности, Центризбиркома, Высшей адиторской палаты, Высшего судебного совета, начальник Службы госорханы и уполномоченный по правам человека. Все это будет способствовать персональной ответственности, а также обеспечит оперативность назначений и гарантирует работу органов власти "особенно в критические моменты", отметил министр.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил учредить в стране пост вице-президента в ходе внесений изменений в конституцию. Этот пост уже существовал в республике c 1991 по 1996 годы. Планируется, что вице-президент будет вторым должностным лицом в системе власти и исполняющим обязанности главы государства в случае досрочного прекращения его полномочий.

Источник: ТАСС