 «Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

«Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна

First News Media10:30 - Сегодня
«Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна

Структуры «Ростеха» окончательно вышли из проекта создания единой службы клинической лабораторной диагностики, который предполагалось реализовать совместно с «Ташир Медика», принадлежащей арестованному в Армении российскому олигарху Самвелу Карапетяну, выяснил «Ъ».

Как следует из данных СПАРК, структура госкорпорации ООО «РТ-Развитие бизнеса» в конце 2025 года передала партнеру 10% в ООО «Централизованные диагностические системы» (ЦДС). После сделки «Ташир Медика» стала единственным акционером. Комментариев стороны не предоставили.

По данным СПАРК, в 2022–2023 годах были созданы дочерние структуры в Самаре и Екатеринбурге. Самарская компания ликвидирована в 2024 году, екатеринбургская продолжает работу. В реестрах госзакупок отражены три контракта ЦДС на сумму около 55 млн руб., заключенные в 2021 году с горбольницей в Астрахани. Иных сведений об участии в закупках нет.

Соглашение о создании оператора сети высокотехнологичных централизованных клинико-диагностических лабораторий было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Проект задумывался для создания федерального оператора с консолидацией лабораторных исследований в нескольких регионах и созданием сети медцентров за пять лет. Объем инвестиций не раскрывался.

18 июня 2025 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Он обвиняется в публичных призывах к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест.

Поделиться:
211

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял главу МИД Израиля - ФОТО

Общество

В России начинается суд над Шахином Шихлинским

Общество

Вугар Байрамов о преимуществах роста пенсионного капитала

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Армения

«Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна

Никол Пашинян создал собственную музыкальную группу

Гарегина II обвиняют в отмывании денег

Правительство Армении покроет бюджет кредитом АБР

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году

Пашинян отправился в Давос на подписание устава Совета мира

Спикер парламента Армении может обсудить в Москве антиармянскую риторику в России

Почему Армении не достались 50%+1 в проекте TRIPP? Рубинян ответил Осканяну

Последние новости

Дорожная полиция провела профилактическое мероприятие против водителей, не уступающих дорогу пешеходам - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

В Баку в известном отеле убит официант - ФОТО

Сегодня, 11:35

«Пингвин-нигилист»: почему интернет увидел в нем себя - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

В России начинается суд над Шахином Шихлинским

Сегодня, 11:23

Вугар Байрамов о преимуществах роста пенсионного капитала

Сегодня, 11:17

В Казахстане намерены запретить коррупционерам участвовать в выборах

Сегодня, 11:15

Айгюн Кязимова отмечает 55летие: Лучшие и новая песня народной артистки - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Самир Мамедов назначен CEO «Birmarket»

Сегодня, 11:08

Денежные переводы за границу - еще больше стран, еще выгоднее условия!

Сегодня, 11:05

Правительство России одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

Сегодня, 11:00

В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имама

Сегодня, 10:55

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:50

Ильхам Алиев принял главу МИД Израиля - ФОТО

Сегодня, 10:47

Председатель Милли Меджлиса встретился с королем Бахрейна - ФОТО

Сегодня, 10:42

Сегодня завершается приём заявок в магистратуру

Сегодня, 10:38

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.

Сегодня, 10:33

«Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна

Сегодня, 10:30

Звезда TikTok Хаби Лейм продал своего ИИ-двойника за баснословную сумму

Сегодня, 10:25

Президент Казахстана получит право роспуска парламента при отказе назначить премьера

Сегодня, 10:23

В Баку сын убил мать с особой жестокостью - ФОТО

Сегодня, 10:18
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00