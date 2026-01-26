В Турции обсуждены вопросы безопасности ЕС
Замминистра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчю провел встречу с помощником генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Олафом Скугом.
Как отмечено в публикации МИД Турции в соцсети Х, на встрече обсуждались вопросы безопасности Европы.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Olof Skoog ile görüşmüştür.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 26, 2026
Görüşmede, Avrupa güvenliğine ilişkin meseleler ele alınmıştır. pic.twitter.com/cChVAFoOlP
