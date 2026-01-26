Белый дом назвал историческими трехсторонние переговоры по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа охарактеризовала прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины как историческое событие.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер. Команда президента действительно усадила обе стороны этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру", - сообщила Ливитт.

Источник: ТАСС