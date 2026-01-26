 Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине | 1news.az | Новости
Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине

First News Media11:55 - Сегодня
Переговорный процесс по Украине, а также ситуация в секторе Газа и Сирии войдут в повестку закрытого заседания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с членами Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), сообщил РИА Новости источник в партии.

"Процесс по Украине, ситуация в Сирии и Газе будут обсуждаться", - заявил собеседник агентства.

Как отметил источник, обсуждение международной повестки состоится на фоне прошедших переговоров трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, второй день которых завершился в субботу в Абу-Даби.

По его словам, турецкое руководство намерено оценить текущую динамику переговорного процесса и региональную ситуацию с точки зрения интересов национальной безопасности и внешнеполитических приоритетов Анкары.

По итогам заседания ожидается традиционный брифинг официального представителя партии Омера Челика.

В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.

