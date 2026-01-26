Глава парламентского комитета дал разъяснения по таможенной льготе в $300

Внесена ясность в информацию о снижении стоимости товаров, которые граждане могут ввозить в страну из-за рубежа для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, с 300 до 100 долларов.

Как сообщил АПА-Экономикс председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирaсланов, никакой информации по этому поводу у них нет. По его словам, снижение данного лимита с 300 до 100 долларов требует серьёзного обоснования. Он напомнил, что в своё время сумма в 300 долларов была аргументирована как наиболее оптимальная, и её трёхкратное сокращение может вызвать серьёзные вопросы.

«Следует также учитывать, что установление таможенной льготы в размере 300 долларов США на товары для личного пользования само по себе носит социальный характер. Это служит удовлетворению повседневных потребностей граждан на относительно более выгодных условиях. При оптимальном таможенном администрировании и контроле злоупотребления подобными льготами можно предотвратить, и граждане смогут пользоваться этими возможностями. Другими словами, случаи оформления коммерческого импорта под видом “личного пользования” можно пресекать не путём снижения лимита в 300 долларов, а за счёт усиления таможенного контроля. Вместо уменьшения льготного лимита соответствующим органам следует чётко разграничить личный и коммерческий импорт, а также применять риск-ориентированные меры контроля в отношении множественных заказов одного и того же лица в короткие сроки. Социальный эффект этого вопроса должен быть приоритетнее фискального», — подчеркнул председатель комитета.