 Глава парламентского комитета дал разъяснения по таможенной льготе в $300 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Глава парламентского комитета дал разъяснения по таможенной льготе в $300

First News Media12:07 - Сегодня
Глава парламентского комитета дал разъяснения по таможенной льготе в $300

Внесена ясность в информацию о снижении стоимости товаров, которые граждане могут ввозить в страну из-за рубежа для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, с 300 до 100 долларов.

Как сообщил АПА-Экономикс председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирaсланов, никакой информации по этому поводу у них нет. По его словам, снижение данного лимита с 300 до 100 долларов требует серьёзного обоснования. Он напомнил, что в своё время сумма в 300 долларов была аргументирована как наиболее оптимальная, и её трёхкратное сокращение может вызвать серьёзные вопросы.

«Следует также учитывать, что установление таможенной льготы в размере 300 долларов США на товары для личного пользования само по себе носит социальный характер. Это служит удовлетворению повседневных потребностей граждан на относительно более выгодных условиях. При оптимальном таможенном администрировании и контроле злоупотребления подобными льготами можно предотвратить, и граждане смогут пользоваться этими возможностями. Другими словами, случаи оформления коммерческого импорта под видом “личного пользования” можно пресекать не путём снижения лимита в 300 долларов, а за счёт усиления таможенного контроля. Вместо уменьшения льготного лимита соответствующим органам следует чётко разграничить личный и коммерческий импорт, а также применять риск-ориентированные меры контроля в отношении множественных заказов одного и того же лица в короткие сроки. Социальный эффект этого вопроса должен быть приоритетнее фискального», — подчеркнул председатель комитета.

Поделиться:
304

Актуально

Мнение

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для ...

Политика

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Общество

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Политика

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии

Глава МИД Израиля высоко оценил усилия Азербайджана в продвижении мира в регионе

Джейхун Байрамов приглашен посетить Израиль

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Трамп в Давосе провел двусторонние встречи только с Президентом Ильхамом Алиевым и Зеленским

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

Вице-спикер парламента Грузии: Кавказ формируется как единое экономическое пространство

Александар Вучич : Сербия, Азербайджан и Армения должны объединиться для взаимодействия и сотрудничества

Последние новости

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для Армении и всего Южного Кавказа

Сегодня, 15:33

Звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Хаджар Агаева перевоплотилась в Кармен - ФОТО

Сегодня, 15:28

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Сегодня, 15:22

Главы МИД Турции и Франции обсудят 27 января Украину

Сегодня, 15:03

Российские войска покидают базу на севере Сирии - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

В Иране заявили, что армия следит за передвижением ВС США на Ближнем Востоке

Сегодня, 14:45

Совет ЕС полностью запретит поставки российского газа в Евросоюз с 2027 года

Сегодня, 14:40

Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

Сегодня, 14:37

Трагедия на тренинге в Камбодже: умер сотрудник ANAMA - ФОТО

Сегодня, 14:32

Обещал «свободу» за 44 тысячи манатов: В Баку вынесен приговор бывшему адвокату

Сегодня, 14:25

В Армении завели дело против племянника российского олигарха

Сегодня, 14:20

Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели - Daily Mail

Сегодня, 14:17

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Сегодня, 14:10

Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии

Сегодня, 14:05

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:02

Глава МИД Израиля высоко оценил усилия Азербайджана в продвижении мира в регионе

Сегодня, 14:00

Глава МИД Израиля: Иран ни при каких условиях не должен иметь ядерное оружие

Сегодня, 13:56

Джейхун Байрамов приглашен посетить Израиль

Сегодня, 13:54

Азербайджанка покорила самую высокую вершину Южной Америки - ФОТО

Сегодня, 13:52

Открылась постоянная экспозиция под названием «Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма» - ФОТО

Сегодня, 13:48
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00