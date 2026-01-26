Главы МИД Азербайджана и Израиля провели встречу в расширенном составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Израиля Гидеон Саар провели встречу в расширенном составе делегаций, сообщает 1news.az
12:08
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
«Началась встреча в формате один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Израиля Гидеоном Сааром», – говорится в публикации МИД АР.
Tête-à-tête meeting between the Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan🇦🇿 Jeyhun Bayramov and the Minister of Foreign Affairs of the State of Israel🇮🇱 Gideon Sa’ar @gidonsaar has just started. pic.twitter.com/z0DbWx0h8L — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 26, 2026