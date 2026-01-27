Токаев уволил министра труда и соцзащиты: после заявлений о хищениях

Светлана Жакупова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписал Глава государства.

"Указом Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что выступая на V заседании Национального курултая Токаев рассказал о хищениях в социальной сфере, отметив, что при мобилизации ресурсов по всей стране средства, выделяемые на образование и здравоохранение, "попросту разворовываются".