В Австрии задержали мужчину за попытку угнать поезд

Полиция города Санкт-Валентин (федеральная земля Нижняя Австрия) задержала гражданина Румынии, который пытался угнать поезд на городском вокзале.

Об этом сообщил телеканал OE24.

По его данным, 37-летний мужчина разбил окна локомотива молотком и проник в кабину. После он пытался его запустить, но не знал, как это сделать. В этот момент его заметили сотрудники полиции и попытались задержать.

Мужчина начал вести себя агрессивно и напал на правоохранителей, в результате чего двое сотрудников пострадали.

Нарушитель правопорядка доставлен в полицейский участок.

Источник: ТАСС