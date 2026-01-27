В Австрии задержали мужчину за попытку угнать поезд
Полиция города Санкт-Валентин (федеральная земля Нижняя Австрия) задержала гражданина Румынии, который пытался угнать поезд на городском вокзале.
Об этом сообщил телеканал OE24.
По его данным, 37-летний мужчина разбил окна локомотива молотком и проник в кабину. После он пытался его запустить, но не знал, как это сделать. В этот момент его заметили сотрудники полиции и попытались задержать.
Мужчина начал вести себя агрессивно и напал на правоохранителей, в результате чего двое сотрудников пострадали.
Нарушитель правопорядка доставлен в полицейский участок.
Источник: ТАСС
162