Турция может создать буферную зону на границе с Ираном

Турция планирует создать буферную зону на границе с Ираном в случае наихудшего сценария развития событий и краха правительства в Тегеране.

Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

Высокопоставленные представители министерства иностранных дел Турции в четверг, 22 января, на закрытом заседании в парламенте проинформировали депутатов, что Анкара готовится к нескольким потенциальным сценариям развития событий в отношении Ирана, рассказали источники издания.

Один из участников брифинга, имя которого не называется, заявил, что турецкие чиновники использовали термин «буферная зона», чтобы описать намерение Турции сделать все возможное для предотвращения волны беженцев, прибывающих в страну.

При этом второй участник обсуждения заявил, что чиновники не использовали фразу «буферная зона» напрямую, хотя и выразили готовность выйти за рамки обычных мер.

«По сути, они заявили, что считают необходимым сделать все возможное с иранской стороны, чтобы гарантировать, что те, кто может прибыть в случае миграции, останутся там», — сказал второй источник.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявлял, что Анкара выступает против любого иностранного вмешательства в дела Ирана и призвал правительство США использовать дипломатические каналы для разрешения кризиса.

До этого издание The War Zone сообщило, что израильская армия готовится к возможному удару США по Ирану в эти выходные.

Ранее Трамп сообщил о движении американских кораблей к Ирану.

