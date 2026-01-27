На основных дорогах Баку образовались транспортные заторы - ФОТО - СПИСОК

На ряде дорог Баку зафиксированы пробки.

Об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В настоящее время пробки наблюдаются в 9 направлениях:

Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

Кольцевая развязка "20 Января";

Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра наблюдается плотное движение.