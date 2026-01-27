СМИ: двое пострадавших при крушении самолета в Австралии погибли

Пассажир и пилот легкомоторного самолета, разбившегося на востоке Австралии, умерли до приезда в больницу.

Об этом сообщает газета The Brisbane Times.

По ее данным, они умерли от травм, несовместимых с жизнью.

По предварительным данным, пилот попытался совершить аварийную посадку сразу после взлета, но самолет упал и загорелся за пределами взлетно-посадочной полосы. Два человека, бывших на борту, получили травмы при посадке и оказались заблокированы в кабине пилотов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. Пожарная служба Квинсленда мобилизовала 14 пожарных расчетов и спецавиацию для ликвидации пожара, возникшего на месте крушения самолета и перекинувшегося на расположенные рядом плантации сахарного тростника.

Источник: ТАСС