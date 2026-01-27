СМИ: двое пострадавших при крушении самолета в Австралии погибли
Пассажир и пилот легкомоторного самолета, разбившегося на востоке Австралии, умерли до приезда в больницу.
Об этом сообщает газета The Brisbane Times.
По ее данным, они умерли от травм, несовместимых с жизнью.
По предварительным данным, пилот попытался совершить аварийную посадку сразу после взлета, но самолет упал и загорелся за пределами взлетно-посадочной полосы. Два человека, бывших на борту, получили травмы при посадке и оказались заблокированы в кабине пилотов.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. Пожарная служба Квинсленда мобилизовала 14 пожарных расчетов и спецавиацию для ликвидации пожара, возникшего на месте крушения самолета и перекинувшегося на расположенные рядом плантации сахарного тростника.
Источник: ТАСС