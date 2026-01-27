Главы МИД Армении и ПАСЕ обсудили прогресс в мирном урегулировании между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Страсбурге с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петрой Байр.

Как сообщают армянские СМИ, стороны, в частности, обсудили прогресс в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном.

В ходе обсуждения региональной повестки Мирзоян представил реализованные и текущие шаги по укреплению и институционализации мира, установленного между Баку и Ереваном в рамках Вашингтонских договоренностей от 8 августа 2025 года. Стороны также затронули и гуманитарные вопросы.

Мирзоян также отметил важность сотрудничества с Советом Европы и заявил о продолжении реализации реформ в Армении. Собеседники также подчеркнули значимость межпарламентского взаимодействия.