Дуров назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что для веры в 2026 году в то, что мессенджер WhatsApp является безопасным «нужно быть безмозглым».

Такой пост он опубликовал в X.

«Нужно быть совсем безмозглым, чтобы в 2026 году верить, что WhatsApp является безопасным. Когда мы проанализировали, как он реализовал свое «шифрование», мы обнаружили ряд векторов для атак», — написал он.

В 2024 году миллиардер и владелец X Илон Маск также называл WhatsApp небезопасным, а до этого говорил, что этому мессенджеру «нельзя доверять».