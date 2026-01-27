Премьер-министр Дании: Оборонный договор с США 1951 года может быть пересмотрен

Дания готова обсуждать обновление соглашения об обороне Гренландии, однако возможность передачи суверенитета над островом исключена.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете The New York Times (NYT).

"Идея предоставления суверенитета - это красная линия, которую Дания и ее европейские союзники не переступят. Она высоко оценила договор 1951 года, но не исключает возможности его пересмотра в рамках дискуссий, которые продолжаются между датскими и американскими официальными лицами уже несколько месяцев", - пишет издание со ссылкой на Фредериксен.

Глава датского правительства подчеркнула, что генсек НАТО Марк Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в "традиционное русло" дипломатического поиска решений. По ее словам, Дания видит большие перспективы в установлении постоянного присутствия НАТО в Арктическом регионе, что может стать ключевым элементом новой системы безопасности.