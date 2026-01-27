СМИ: США рассматривают нанесение точечных ударов по Ирану

Соединенные Штаты рассматривают возможность нанесения по Ирану точечных ударов, нацеленных на иранских чиновников и командиров, которые, по версии Вашингтона, причастны к гибели протестующих.

Об этом сообщил портал Middle East Eye со ссылкой на источник в одной из стран Персидского залива.

По его словам, США могут атаковать исламскую республику уже на этой неделе, однако сроки нанесения ударов еще обсуждаются. Отмечается, что внутри американской администрации ведутся хаотичные обсуждения по поводу возможного ответа иранской стороны.

Экс-сотрудник американской разведки сообщил порталу, что, исходя из его понимания дискуссий в администрации США, американский лидер Дональд Трамп "не отказался от стремления к смене власти в Иране".

Трамп ранее в интервью Axios заявил, что США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана, и выразил уверенность в готовности Тегерана к диалогу и к потенциальным договоренностям с Вашингтоном.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что военные этой страны внимательно отслеживают все передвижения Вооруженных сил США на Ближнем Востоке и принимают необходимые меры для укрепления обороноспособности своей страны.

23 января Трамп сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы. По его словам, "в этом направлении идет множество кораблей, движется большой флот". Ранее американский лидер предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

