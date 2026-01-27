Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Смартфон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху привлёк внимание журналистов.

На распространённых кадрах видно, что камера телефона заклеена специальной плёнкой.

Эксперты считают, что это сделано в целях безопасности, поскольку для политиков высокого уровня всегда сохраняется риск слежки через мобильные устройства. Заклеенная камера позволяет минимизировать вероятность шпионажа и утечки информации во время важных встреч и закрытых обсуждений.

Сообщается также, что подобная практика используется и среди ряда лидеров США и Европы, став частью стандартных мер безопасности. Такой шаг Нетаньяху расценивается как демонстрация серьёзного внимания к вопросам собственной информационной защиты.