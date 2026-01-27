Белый дом опроверг сообщение газеты Financial Times о том, что гарантии безопасности США для Украины якобы увязываются с отказом Киева от Донбасса.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли, комментарий которой был добавлен в публикацию издания.

Financial Times написала со ссылкой на восемь источников, знакомых с обсуждениями, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности Киеву только при согласии на сделку с отказом от Донбасса. В Белом доме назвали такую трактовку неверной.

«Единственная роль США в мирном процессе заключается в том. чтобы сблизить стороны для заключения сделки, — заявила А.Келли. — Жаль, что Financial Times позволяет лгать анонимно».

Источник: Коммерсант