Нацсобрание Франции приняло законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

"В Бурбонском дворце практически единогласно поддержали (законопроект - ред.) по этому вопросу. Депутаты одобрили в первом чтении... законопроект... целью которого является запрет соцсетей для подростков младше 15 лет", - пишет издание.

Документ поддержали 116 депутатов против 23.

Автором этого проекта является депутат от партии "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона Лора Миллер. По ее словам, задачей этого законопроекта является "защита ментального здоровья французской молодежи" на фоне все большего влияния на них соцсетей.

Сам одобренный парламентариями текст касается не только запрета использования соцсетей молодежью.

Одной из его мер также является запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ Франции.