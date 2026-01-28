Глава МИД Армении и генсек СЕ обсудили процессы на Южном Кавказе

Процессы на Южном Кавказе обсуждены на встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе в Страсбурге.

По сообщению армянских СМИ, Мирзоян представил подходы Армении к продолжающейся институционализации установленного между Арменией и Азербайджаном мира.

Отмечается, что на встрече были затронуты предстоящие события, в том числе участие генсека СЕ в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване в мае.