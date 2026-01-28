Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным - ФОТО

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию с Владимиром Путиным, которая была сделана во время их встречи на Аляске в августе прошлого года.

Внимание на это обратила журналистка PBS Элизабет Ландерс.

«В вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, я заметила кое-что, чего раньше не видела: фотографию в рамке президентов Трампа и Путина на их летнем саммите на Аляске», — написала Ландерс в соцсети Х. При этом она отметила, что под этим фото висит снимок Трампа с его внучкой.

По композиции и размеру фотография двух президентов полностью совпадает с тем снимком, который глава Белого дома продемонстрировал журналистам через неделю после встречи с Путиным, пишет ТАСС. Трамп тогда заявил, что фото ему прислал российский президент. При этом американский лидер отметил, что сам он получился на нем «нормально», а Путин — «хорошо».

Встреча двух президентов в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа 2025 года. Это был первый саммит лидеров США и России с начала войны в Украине. Обе стороны назвали переговоры «конструктивными», хотя Трамп отметил, что договоренности по завершению войны не были достигнуты.

По данным источников Financial Times, Путин, объясняя вторжение российских войск в Украину, прочел Трампу длинную историческую лекцию, в которой вспомнил средневековых князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также гетмана Богдана Хмельницкого. Собеседники издания отметили, что Трамп очень удивился лекции Путина, несколько раз повысил голос и даже угрожал уйти, если российский коллега продолжит говорить об истории. В результате глава Белого дома сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором российская и американская делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

На встрече Путин также потребовал, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса и сдала регион России. Саммит позволил Кремлю говорить, что с Трампом была согласована «формула Анкориджа». После этого Москва настаивает на ее выполнении в ходе трехсторонних переговоров с США и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что территориальный вопрос остается единственным, который пока не удалось решить для завершения войны.

