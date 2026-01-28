Замглавком армии Ирана: страна готова отстоять территориальную целостность

Заместитель главнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что иранская армия полностью готова защищать территориальную целостность, независимость и политический порядок своей страны.

Хабиболла Сайяри отметил: "Мы обладаем возможностями нанести ущерб противнику. И он прекрасно понимает, что любая авантюра обернется для него серьезными потерями".

Его слова цитирует агентство Fars. По словам Сайяри, США пытаются запугать исламскую республику заявлениями о направлении на Ближний Восток значительных американских сил, однако иранская армия полностью готова защищать территориальную целостность, независимость и политическое устройство своей страны. Любая авантюра, направленная против Ирана, обернется для Соединенных Штатов серьезными потерями, отметил Сайяри.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о приближении к Ирану крупных американских сил. Он выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку.

Источник: ТАСС