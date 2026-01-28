Правительство Словакии отклонило приглашение вступить в Совет мира

Правительство Словакии решило не присоединяться к Совету мира по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство TASR.

«Словацкая Республика будет поддерживать все мирные инициативы, которые могут способствовать стабильности и в то же время не противоречат правилам, которые в духе Устава ООН 1945 года помогли нам после ужасов двух мировых войн уберечься от третьей», - отметили в словацком кабинете министров. При этом в правительстве полагают, что все новые инициативы в сфере международного права необходимо «тщательно оценивать», в том числе с точки зрения первичности Устава ООН для Братиславы.

В кабмине Словакии также подчеркнули, что одной из причин отказа является невозможность выполнения страной финансовых обязательств по уплате взноса в размере $1 млрд.

27 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против вступления страны в Совет мира.

22 января представители 19 стран, в том числе и Азербайджан, подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Источник: ТАСС