Глава МИД Армении ожидает усиления гибридных атак в преддверии выборов

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ожидает усиления гибридных атак в преддверии парламентских выборов, которые намечены на начало июня.

«Готовы защищаться от них, используя инструменты демократии, и уже сформировали иммунитет. Последние 4-5 лет мы жили в условиях гибридных угроз, были свидетелями «насильственных» митингов. Мы живем в атмосфере дезинформации, фейковых новостей и информационных манипуляций», - сказал Мирзоян на сессии ПАСЕ.

По его словам, ПАСЕ может поддержать Ереван и демократию своими заявлениями, приездом в Армению.

«Вместе мы преодолеем все гибридные атаки», - сказал Мирзоян.

Источник: Новости-Армения