Кремль подтвердил дату очередного раунда переговоров по урегулированию в Украине

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого", - указал представитель Кремля, передает ТАСС.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что очередной раунд переговоров пройдет 1 февраля.