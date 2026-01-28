Постпредство Ирана при ООН: Тегеран открыт к диалогу с Вашингтоном

Тегеран готов вести диалог с Вашингтоном, однако в случае необходимости исламская республика защитит себя и даст мощный ответ.

Об этом сообщило постоянное представительство Ирана при ООН в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о приближении "огромной армады" США к Ирану и угрозами проведения военной операции.

"В последний раз, когда США безответственно ввязывались в войны в Афганистане и Ираке, они потратили более $7 трлн и потеряли свыше 7 тыс. американских жизней, - говорится в сообщении миссии в X. - Иран готов вести диалог на основе взаимного доверия и интересов, однако если его вынудят, то защитит себя и даст невиданный ранее ответ".

Источник: ТАСС