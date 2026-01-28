СМИ: ЕС утвердил санкции против Ирана

Послы стран — членов Европейского союза утвердили санкции против Ирана.

Информацию об этом распространило «Радио Свобода».

Сообщается, что решение связано с жестоким подавлением протестов в Иране, в результате чего погибли тысячи людей, а также с поддержкой Ираном России в войне против Украины.

«Послы ЕС дали «зелёный свет» санкциям против Тегерана в связи с подавлением протестов в Иране — под санкции попали 15 человек и 6 организаций. Кроме того, введены отдельные санкции против лиц и структур, оказывающих Ирану содействие в войне против Украины — 4 человека и 6 организаций», — сообщил редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Источник: АПА