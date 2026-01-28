Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

«Потенциальный переломный момент для Газы» – так охарактеризовал текущую ситуацию заместитель Специального координатора по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алекберов, выступая по видеосвязи в Совете Безопасности ООН.

«Перед нами – потенциальный переломный момент для Газы, подлинный шанс на лучшее будущее. Но неопределенности по-прежнему много», – сказал он.

Алекберов назвал начало второй фазы 20-пунктного Комплексного плана президента Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе и создание вспомогательных структур Совета мира, включая Национальный комитет по управлению Газой и офис Высокого представителя по Газе, важным шагом для закрепления режима прекращения огня в секторе.

Заместитель спецкоординатора сообщил, что недавно вернулся из Каира, где обсуждал с представителями Национального комитета по управлению Газой, как ООН может поддержать предоставление базовых услуг, доставку гуманитарной помощи и подготовку к восстановлению в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2803.

«ООН готова поддержать комитет и палестинцев в Газе, приступающих к тяжелой работе по восстановлению [сектора]», – заявил Алекберов.

Он подчеркнул, что демилитаризация Газы и надежные механизмы безопасности являются ключевыми условиями для работы Национального комитета.

Комментируя гуманитарную ситуацию в Газе, высокопоставленный представитель ООН отметил, что почти все население по-прежнему нуждается в помощи, а сильные дожди и холод усугубили положение около 1,5 млн переселенцев, у которых нет адекватного жилья.

Он рассказал, что гуманитарные организации по-прежнему не могут работать в Газе в необходимом масштабе из-за небезопасной обстановки, ограничений на ввоз грузов, задержек на КПП и ограниченного числа маршрутов.

Алекберов также заявил, что, несмотря на действующий режим прекращения огня, в Газе продолжаются авиаудары, обстрелы и перестрелки. В секторе продолжают гибнуть мирные жители, включая женщин и детей. Он призвал защищать гражданское население.

«Реализация второй фазы плана прекращения огня в Газе имеет решающее значение и потребует нашей твердой коллективной приверженности. Это реальная возможность заложить основы более стабильного и безопасного будущего для палестинцев и израильтян», – подчеркнул заместитель спецкоординатора.

Источник: АЗЕРТАДЖ