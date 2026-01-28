 Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

First News Media22:00 - 28 / 01 / 2026
Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

«Потенциальный переломный момент для Газы» – так охарактеризовал текущую ситуацию заместитель Специального координатора по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алекберов, выступая по видеосвязи в Совете Безопасности ООН.

«Перед нами – потенциальный переломный момент для Газы, подлинный шанс на лучшее будущее. Но неопределенности по-прежнему много», – сказал он.

Алекберов назвал начало второй фазы 20-пунктного Комплексного плана президента Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе и создание вспомогательных структур Совета мира, включая Национальный комитет по управлению Газой и офис Высокого представителя по Газе, важным шагом для закрепления режима прекращения огня в секторе.

Заместитель спецкоординатора сообщил, что недавно вернулся из Каира, где обсуждал с представителями Национального комитета по управлению Газой, как ООН может поддержать предоставление базовых услуг, доставку гуманитарной помощи и подготовку к восстановлению в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2803.

«ООН готова поддержать комитет и палестинцев в Газе, приступающих к тяжелой работе по восстановлению [сектора]», – заявил Алекберов.

Он подчеркнул, что демилитаризация Газы и надежные механизмы безопасности являются ключевыми условиями для работы Национального комитета.

Комментируя гуманитарную ситуацию в Газе, высокопоставленный представитель ООН отметил, что почти все население по-прежнему нуждается в помощи, а сильные дожди и холод усугубили положение около 1,5 млн переселенцев, у которых нет адекватного жилья.

Он рассказал, что гуманитарные организации по-прежнему не могут работать в Газе в необходимом масштабе из-за небезопасной обстановки, ограничений на ввоз грузов, задержек на КПП и ограниченного числа маршрутов.

Алекберов также заявил, что, несмотря на действующий режим прекращения огня, в Газе продолжаются авиаудары, обстрелы и перестрелки. В секторе продолжают гибнуть мирные жители, включая женщин и детей. Он призвал защищать гражданское население.

«Реализация второй фазы плана прекращения огня в Газе имеет решающее значение и потребует нашей твердой коллективной приверженности. Это реальная возможность заложить основы более стабильного и безопасного будущего для палестинцев и израильтян», – подчеркнул заместитель спецкоординатора.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
240

Актуально

Мнение

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Футбол

На «Энфилде» стартовал матч «Ливерпуль»-«Карабах» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Политика

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Политика

Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана

Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

Азербайджан может ввести безвиз для граждан Боснии и Герцеговины

Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Трамп в Давосе провел двусторонние встречи только с Президентом Ильхамом Алиевым и Зеленским

Министр: Армения рассчитывает на участие Азербайджана на COP17

Последние новости

На «Энфилде» стартовал матч «Ливерпуль»-«Карабах» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 00:00

ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

28 / 01 / 2026, 23:53

Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины

28 / 01 / 2026, 23:36

Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана

28 / 01 / 2026, 23:10

Турция заявила о готовности взять ответственность за восстановление и мир в Газе

28 / 01 / 2026, 23:00

Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры

28 / 01 / 2026, 22:40

Рубио: США не отказываются от НАТО

28 / 01 / 2026, 22:30

Марко Рубио: США не исключают проведение военной операции против Ирана

28 / 01 / 2026, 22:12

Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

28 / 01 / 2026, 22:00

Трамп заявил, что за год его президентства в США вложено «невероятный» объем инвестиций

28 / 01 / 2026, 21:48

«Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО

28 / 01 / 2026, 21:24

Азербайджан может ввести безвиз для граждан Боснии и Герцеговины

28 / 01 / 2026, 21:03

Обсуждено развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

28 / 01 / 2026, 20:46

Штрафы за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия из Азербайджана увеличены в 2 раза

28 / 01 / 2026, 20:25

Обсуждены экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Пакистаном

28 / 01 / 2026, 20:10

США на 100% заместили легкую нефть России для Венесуэлы и планируют восстановить там свое дипломатическое присутствие

28 / 01 / 2026, 19:55

СМИ: ЕС утвердил санкции против Ирана

28 / 01 / 2026, 19:45

ЕС одобрил пакет военной помощи для Армении в 20 млн евро

28 / 01 / 2026, 19:35

900-летие Хагани Ширвани будет отмечено на государственном уровне

28 / 01 / 2026, 19:14

Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

28 / 01 / 2026, 19:00
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00