В Индии разбился самолет с замглавы штата Махараштра, погибли пять человек - ФОТО - ВИДЕО

Заместитель главного министра индийского штата Махараштра и лидер Партии националистического конгресса Аджит Павар погиб в результате крушения самолета в Индии.

Как сообщила газета The Indian Express со ссылкой на Главное управление гражданской авиации, жертвами авиакатастрофы стали еще четыре человека.

По информации управления, помимо Павара, на борту самолета Learjet 45 находились сотрудник службы безопасности, бортпроводник и два пилота. Газета пишет, что самолет разбился при посадке в аэропорту Барамати.

"Опечален трагической авиакатастрофой в Барамати, штат Махараштра. Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких в этой катастрофе. Молюсь о силе и мужестве для семей погибших в этот момент глубокой скорби", - написал на своей странице в соцсети X премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Источник: ТАСС