Турция заявила о готовности взять ответственность за восстановление и мир в Газе

Турция вместе с партнерами готова взять ответственность за восстановление сектора Газа и обеспечение в анклаве прочного мира.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности республики по итогам заседания, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На заседании СНБ было подтверждено, что Турция готова нести с партнерами любую ответственность за восстановление Газы и установление в регионе прочного мира", - следует из документа, который распространил департамент коммуникаций турецкого лидера.

В тексте также говорится, что Турция продолжит оказание поддержки усилиям переходного правительства Сирии "по обеспечению ее суверенитета, территориальной целостности, унитарной структуры и политического единства".

Совбез Турции, кроме того, рассмотрел ситуацию вокруг Ирана, отметив, что стабильность и спокойствие в соседней стране "имеют большое значение с точки зрения безопасности региона".