Ален Симонян: Армия больше не воспринимается исключительно в контексте войны

Представления о том, что армия воспринимается лишь в контексте войны, остались в прошлом.

Об этом в своём поздравительном послании по случаю 34-й годовщины создания Армянской армии заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщают армянские СМИ.

«Сегодня, высоко оценивая важную миссию вооружённых сил, мы рассматриваем их как ключевую опору сохранения мира, укрепления государственности и развития общества. Развивая армию, мы сможем двигаться вперёд, создавая безопасную, справедливую и демократическую Армению», — подчеркнул он.