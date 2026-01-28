 В Казахстане заявили, что атакованные в январе танкеры не принадлежали к «теневому флоту» | 1news.az | Новости
В Казахстане заявили, что атакованные в январе танкеры не принадлежали к «теневому флоту»

First News Media11:15 - Сегодня
Атакованные вблизи объектов КТК танкеры не относились к «теневому флоту», отметил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Они были с включенными транспондерами. Их названия читались, и их было легко идентифицировать. То есть данные танкеры не принадлежали никакой, скажем так, серой флотилии», - добавил министр.

Удары по суднам не повлияли на отгрузку, но отразились на вопросах увеличения стоимости страховки, сказал министр.

Он также отметил, что Казахстан из-за атак на КТК потерял в экспорте около 3,8 млн т нефти.

По его словам, Казахстан недополучил почти 1 млн т. нефти из-за приостановки работы месторождений Тенгиз и Королевское после атак на танкеры.

После атак также значительно повысилась стоимость страхования судов.

Ранее пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ) сообщило, что танкер MATILDA, зафрахтованный казахстанской компанией «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ), подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). .

«Судно MATILDA зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) была запланирована на 18 января 2026 года.13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения», - следует из публикации.

Источник: ТАСС

