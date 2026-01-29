Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает сотрудничество в строительстве новой АЭС не только с США, но и с другими партнерами, в том числе и с Россией.

"8 августа с президентом [США Дональдом] Трампом подписал три меморандума, в том числе и о сотрудничестве в энергетической сфере, что включает в себя и атомную энергетику <...>. На данный момент мы работаем со всеми партнерами: Францией, США, Россией, Южной Кореей и Китаем, - и необходимые решения будут приняты после получения соответствующих уверенных ответов на все возможные вопросы", - сказал Пашинян на брифинге, отвечая на вопрос о том, принято ли окончательное решение о том, что Армения будет строить совместно с США малую модульную атомную станцию, передает ТАСС.

Касательно несогласия экспертов с тем, что модульные АЭС более безопасные, премьер ответил, что работа ведется с институциональными экспертами. "Какие-либо опасения без ответов не останутся и не будут проигнорированы", - заверил он.

