В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

В мире

First News Media08:15 - Сегодня
В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет Beechcraft 1900, выполнявший внутренний рейс из Кукуты в Оканью.

На борту находились 15 человек, все они погибли, сообщают местные СМИ.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Камило Даса и направлялось в аэропорт Агуас-Кларас в муниципалитете Оканья. Последний сигнал с борта был зафиксирован над горной местностью между муниципалитетами Плая-де-Белен и Хакари. Позднее обломки самолета были обнаружены в районе Ла-Плайя-де-Белен.

Самолет принадлежал колумбийской государственной авиакомпании Satena и был арендован чартерным перевозчиком Searca. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Среди погибших - депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диогенес Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко и его супруга.

"Авиакомпания Satena с глубоким сожалением сообщает, что воздушное судно Beechcraf (...) потерпело крушение, в результате которого погибли 15 человек", - говорится в официальном заявлении перевозчика в соцсети X. Компания выразила соболезнования семьям погибших.

Причины катастрофы пока не установлены. Власти Колумбии начали расследование.

Источник: İnterfax.ru

02:40

Авиационные власти Колумбии потеряли контакт с самолетом местной авиакомпании Satena, выполнявшим внутренний рейс.

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в соцсети Х.

"Самолет, выполнявший рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья в последний раз выходил на связь с управлением воздушным движением в 11:54 (20:54 по бакинскому времени) 28 января", - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709, которое эксплуатируется компанией SEARCA, находятся 15 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в пункте назначения около 21:05 по бакинскому времени.

Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации. Ведутся поисковые работы при координации с Центром управления Воздушно-космических сил Колумбии и Управлением гражданской авиации для установления местонахождения борта.

Источник: ТАСС

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО

