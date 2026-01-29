 Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения»

First News Media15:20 - Сегодня
Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что тема «Карабахского движения» должна быть закрыта.

«В своем новогоднем обращении я говорил, что тезис – «Карабах был наш, и впредь уже не наш» является тезисом пребывания в геополитической «западне». Справедливость заключается в том, что Армения не была наша, но отныне уже наша», - сказал Пашинян на пресс-конференции в четверг.

Премьер заявил, что эта тема должна быть навсегда закрыта, потому что Армения и Азербайджан договорились на основе Алма-Атинской декларации взаимно признать территориальную целостность и суверенитет, политическую независимость друг друга, и эта тема для него закрыта.

«Я прямо сказал гражданам, что тема Карабахского движения должна быть закрыта. И я как премьер-министр Армении буду придерживаться этой линии. Если граждане не согласны с этой политикой, то я призываю их провести революцию. Не было такого премьера, который бы призывал граждан к проведению революции, революция не состоялась, мы будем продолжать эту политику», - подчеркнул Пашинян.

Источник: Новости-Армения

Поделиться:
234

Актуально

Экономика

Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой ...

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Общество

В Масаллы родились тройняшки - ФОТО

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

Армения

Пашинян: Мы предпримем все законные меры для смещения Гарегина II с должности

Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения»

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Главы МИД Армении и ПАСЕ обсудили прогресс в мирном урегулировании между Баку и Ереваном

В Армении продлили арест племяннику Гарегина II

«Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна

Глава МИД: Армения нацелена на полное урегулирование отношений с Турцией

Последние новости

На трассе Баку–Губа легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Сегодня, 16:26

Посольство США поздравило «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов – ФОТО

Сегодня, 16:18

На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО

Сегодня, 15:58

Иранский сухогруз с экипажем на борту терпит бедствие у берегов Махачкалы

Сегодня, 15:43

Пашинян: Мы предпримем все законные меры для смещения Гарегина II с должности

Сегодня, 15:32

Суд оставил под стражей фактического владельца порта «Говсан»

Сегодня, 15:27

Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения»

Сегодня, 15:20

В Масаллы родились тройняшки - ФОТО

Сегодня, 15:17

Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

Здание Губернаторской канцелярии в Гяндже: архитектурное и историческое наследие XIX века - ФОТО

Сегодня, 15:02

В Шамкире 32-летний стоматолог обручился с 13-летней девочкой

Сегодня, 14:50

Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военных в 2026 году

Сегодня, 14:37

Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Пашинян: Армения и Азербайджан могут поставлять свои излишки электричества в третьи страны

Сегодня, 14:25

Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой - ФОТО

Сегодня, 14:20

Видео гонок в соцсетях привело к задержанию лихачей - ВИДЕО

Сегодня, 14:17

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сегодня, 14:05

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 14:03

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Сегодня, 14:00

«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Сегодня, 13:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48