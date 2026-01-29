Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что тема «Карабахского движения» должна быть закрыта.

«В своем новогоднем обращении я говорил, что тезис – «Карабах был наш, и впредь уже не наш» является тезисом пребывания в геополитической «западне». Справедливость заключается в том, что Армения не была наша, но отныне уже наша», - сказал Пашинян на пресс-конференции в четверг.

Премьер заявил, что эта тема должна быть навсегда закрыта, потому что Армения и Азербайджан договорились на основе Алма-Атинской декларации взаимно признать территориальную целостность и суверенитет, политическую независимость друг друга, и эта тема для него закрыта.

«Я прямо сказал гражданам, что тема Карабахского движения должна быть закрыта. И я как премьер-министр Армении буду придерживаться этой линии. Если граждане не согласны с этой политикой, то я призываю их провести революцию. Не было такого премьера, который бы призывал граждан к проведению революции, революция не состоялась, мы будем продолжать эту политику», - подчеркнул Пашинян.

Источник: Новости-Армения