Суд оставил под стражей фактического владельца порта «Говсан»

Известный бизнесмен Руслан Эйюбов, арестованный по делу о контрабанде сигарет на сумму 5 миллионов манатов, просит отпустить его под домашний арест.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее ходатайство было подано в суд его адвокатом.

Защитник просил заменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это наличием у подзащитного постоянного места жительства и отсутствием реального риска того, что он скроется от следствия.

Однако суд отклонил ходатайство, приняв во внимание тяжесть инкриминируемого преступления и тот факт, что следствие находится на начальном этапе. Решение о содержании Руслана Эйюбова под стражей оставлено в силе.

Отметим, что расследование данного многоэпизодного уголовного дела ведется Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В рамках следствия также были арестованы начальник ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Рашад Дашдамиров и несколько сотрудников таможни.

Фактическим владельцем порта «Говсан» является Руслан Эйюбов. После этих событий его брат, генерал-майор Гасан Эйюбов, занимавший должность начальника Главного таможенного управления на морском транспорте и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета, был освобожден от занимаемой должности.

Они являются племянниками бывшего начальника Службы охраны Президента, генерал-полковника Бейляра Эйюбова.