Хикмет Гаджиев: Трамп вновь подчеркнул мирную повестку между Азербайджаном и Арменией
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в социальной сети Х поделился фотографией с первого заседания Совета мира, проходящего в Вашингтоне.
Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в соцсети Х.
«На фоне слова МИР, написанного крупными заглавными буквами, президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожимают друг другу руки.
То, что может показаться совпадением, несёт в себе глубокий символический смысл.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в качестве представителя государства-учредителя.
Дональд Трамп в качестве председателя-учредителя Совета мира вновь подчеркнул мирную повестку между Азербайджаном и Арменией», – написал Гаджиев.
Against the backdrop of the word PEACE written in large capital letters, the President of Azerbaijan and the Prime Minister of Armenia shake hands.
What may seem like a coincidence holds deep symbolic meaning.
Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, participates… pic.twitter.com/MyyN7YWgW9 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 19, 2026