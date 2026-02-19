«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

Король Великобритании Карл III заявил, что «глубоко обеспокоен» новостями о задержании своего младшего брата Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, которого подозревают в неправомерном поведении на государственной службе.

По его словам, теперь правоохранительным органам предстоит провести полное и справедливое расследование, в котором королевская семья будет оказывать «всестороннюю поддержку и содействие».

«Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Пока этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны комментировать этот вопрос дальше. Тем временем, моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем», — говорится в заявлении Карла III.

По данным британских СМИ, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которому сегодня исполнилось 66 лет, задержали в поместье Сандрингеме в Норфолке. Его подозревают в должностном преступлении, которое относится к периоду 2001-2011 годов — тогда он занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

Британская полиция распространила заявление об аресте, в котором имя подозреваемого, как обычно, не называется.

«В рамках расследования сегодня [19 февраля - Ред.] мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке, — пишет полиция. — В настоящее время мужчина находится под стражей».

Как отмечает корреспондент ВВС при королевском дворе Шон Кофлан, арест бывшего принца — это беспрецедентное событие для Великобритании. При этом арест не следует рассматривать как свидетельство вины, и против Эндрю пока не выдвинуто никаких формальных обвинений.

Пока точно неизвестно, куда именно он был доставлен сегодня утром, но сообщение полиции позволяет предположить, что в полицейском участке разыгрывается поразительная сцена. В обычном для таких учреждений более чем скромном интерьере содержат арестованного брата короля. Это очень далеко от великолепия Букингемского дворца и Виндзорского замка, передает корреспондент ВВС.

На этой неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу, в которой говорилось о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы.

Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам и конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

После этого антимонархическая организация Republic обратилась в Полицию долины Темзы (графства Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) с просьбой расследовать подозрения в должностном злоупотреблении и нарушении государственной тайны.

Эндрю, которому в четверг исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного.

«После тщательной оценки мы начали расследование данного обвинения в злоупотреблении служебным положением, — заявил представитель полиции Оливер Райт. — Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и в нужное время предоставим новую информацию».

В октябре король лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.

Британская общественность все настойчивее требует от Эндрю, чтобы он дал в США показания о своих отношениях с осужденным педофилом Джефри Эпштейном.

По данным BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном.

Полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях в момент, когда он занимал официальные должности.

В октябре король Великобритании лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.

