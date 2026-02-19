 «Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий16:50 - Сегодня
«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

Король Великобритании Карл III заявил, что «глубоко обеспокоен» новостями о задержании своего младшего брата Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, которого подозревают в неправомерном поведении на государственной службе.

По его словам, теперь правоохранительным органам предстоит провести полное и справедливое расследование, в котором королевская семья будет оказывать «всестороннюю поддержку и содействие».

«Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Пока этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны комментировать этот вопрос дальше. Тем временем, моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем», — говорится в заявлении Карла III.

По данным британских СМИ, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которому сегодня исполнилось 66 лет, задержали в поместье Сандрингеме в Норфолке. Его подозревают в должностном преступлении, которое относится к периоду 2001-2011 годов — тогда он занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

Источник: Meduza

15:12

Британская полиция распространила заявление об аресте, в котором имя подозреваемого, как обычно, не называется.

«В рамках расследования сегодня [19 февраля - Ред.] мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке, — пишет полиция. — В настоящее время мужчина находится под стражей».

Как отмечает корреспондент ВВС при королевском дворе Шон Кофлан, арест бывшего принца — это беспрецедентное событие для Великобритании. При этом арест не следует рассматривать как свидетельство вины, и против Эндрю пока не выдвинуто никаких формальных обвинений.

Пока точно неизвестно, куда именно он был доставлен сегодня утром, но сообщение полиции позволяет предположить, что в полицейском участке разыгрывается поразительная сцена. В обычном для таких учреждений более чем скромном интерьере содержат арестованного брата короля. Это очень далеко от великолепия Букингемского дворца и Виндзорского замка, передает корреспондент ВВС.

На этой неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу, в которой говорилось о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы.

Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам и конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

После этого антимонархическая организация Republic обратилась в Полицию долины Темзы (графства Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) с просьбой расследовать подозрения в должностном злоупотреблении и нарушении государственной тайны.

Эндрю, которому в четверг исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного.

«После тщательной оценки мы начали расследование данного обвинения в злоупотреблении служебным положением, — заявил представитель полиции Оливер Райт. — Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и в нужное время предоставим новую информацию».

В октябре король лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.

Британская общественность все настойчивее требует от Эндрю, чтобы он дал в США показания о своих отношениях с осужденным педофилом Джефри Эпштейном.

Источник: BBC

14:25

По данным BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном.

Полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях в момент, когда он занимал официальные должности.

На этой неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу, в которой говорилось о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам и конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

После этого антимонархическая организация Republic обратилась в Полицию долины Темзы (графства Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) с просьбой расследовать подозрения в должностном злоупотреблении и нарушении государственной тайны.

Эндрю, которому в четверг исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного.

В октябре король Великобритании лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.

Читайте по теме:

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Трагическую гибель модели Русланы Коршуновой связали со скандальным делом Эпштейна - ФОТО

Поделиться:
981

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ...

Мнение

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Экономика

Хикмет Гаджиев напомнил Европе: Нюрнберг не отменяют по петиции

Мнение

Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания ...

В мире

Суд продлил арест архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО

На глазах у 5-летнего ребенка: В РФ супруги-азербайджанцы погибли, выпав из окна - ФОТО

Последние новости

Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Сегодня, 19:05

Дональд Трамп: Совет мира открыт для любой страны

Сегодня, 19:03

Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

Сегодня, 18:45

AFFA привлекает в сборную зарубежного тренера за 1 миллион манатов

Сегодня, 18:30

В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 17:57

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 17:49

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

ЕС включил КСИР в список террористических организаций

Сегодня, 17:44

В Гяндже сильный ветер повалил фонарный столб на автомобили - ФОТО

Сегодня, 17:43

Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником

Сегодня, 17:39

Суд продлил арест архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

Сегодня, 17:26

Продлен срок ареста руководителя порта «Говсан»

Сегодня, 17:15

Новые кадровые назначения в Министерстве труда и социальной защиты населения - ФОТО

Сегодня, 17:00

«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Сегодня, 16:20

Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Сегодня, 16:15

Задержаны лица, продававшие наркотики через социальные сети - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Бывший председатель Госагентства автомобильных дорог Нахчывана обвиняется в присвоении в особо крупном размере

Сегодня, 16:00

Франсуа Бенедетти: Французская система - это неоколониальная политика, препятствующая развитию корсиканцев

Сегодня, 15:50
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36