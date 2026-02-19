Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании - ВИДЕО

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило посольство Великобритании в Азербайджане.

Сообщается, что вице-президент компании bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли удостоен этой почетной награды за заслуги в развитии британско-азербайджанских отношений. Выстраивая партнерские отношения в рамках компании bp, он внес значительный вклад в создание положительного экономического, социального и культурного влияния в Азербайджане.

Директор British Council по Азербайджану Наргиз Гаджиева награждена почетной наградой за заслуги в сфере образования, а также за укрепление британско-азербайджанских отношений. Её деятельность в Британском совете внесла важный вклад в создание возможностей для образования и обмена, которые принесут пользу обоим государствам на протяжении многих поколений.

Отметим, что почетные награды Великобритании являются признанием выдающихся достижений и заслуг. Они вручаются таким политикам, как Уинстон Черчилль, деятелям спорта и культуры, таким как Дэвид Бекхэм и Адель, а также государственным служащим. Награды утверждаются Королем Карлом III.



