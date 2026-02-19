Продлен срок ареста руководителя порта «Говсан»

Продлен срок ареста руководителя ОАО «Международный торговый морской порт Баку Говсан» Руслана Эйюбова, арестованного по делу о контрабанде сигарет.

Как сообщает AПA, в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в его отношении и принято соответствующее решение.

Согласно решению суда, избранная в отношении обвиняемого Руслана Эйюбова мера пресечения в виде ареста продлена сроком на 3 месяца.

Отметим, обвиняемый был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В декабре прошлого года в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.4, 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 и 308.2.

Руслан Эйюбов является братом Гасана Эйюбова, который был освобожден от должности начальника Главного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета.

