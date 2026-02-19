Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Мы делаем действительно хорошую работу, и некоторые из лидеров, находящихся с нами, очень помогли мне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

Трамп отметил, что за время своего президентства он положил конец восьми конфликтам: «Думаю, будет и девятый. Мы считали, что он окажется самым легким, но он оказался более сложным. Однако в войне никогда не знаешь, что будет легким, а что трудным. У нас сложились отличные отношения, и я подружился со многими людьми. Благодарю вас за то, что находитесь здесь. Это замечательные люди. Это выдающиеся лидеры».