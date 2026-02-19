В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму

19 февраля в Баку по итогам международной конференции на тему «Неоколониализм и глобальное неравенство», проведенной в Баку по инициативе Бакинской инициативной группы, принято заявление.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении отмечается, что участники конференции, признавая исторические и структурные причины глобального неравенства, поддерживают право народов на самоопределение и суверенитет над природными ресурсами, принимают деколонизацию как устойчивое обязательство и демонстрируют приверженность принципу международной солидарности. Участники призывают к осуществлению реформ в международных институтах, борьбе с неравенством, усилению научных исследований и общественного диалога, продвижению справедливых и уважающих суверенитет партнерств.

Бакинская инициативная группа была также отмечена за вклад в глобальный процесс деколонизации посредством Виртуального музея колониализма.