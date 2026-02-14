В Баку скончался 16-летний боксёр — призёр III Игр СНГ

В Баку скончался бронзовый призёр III Игр СНГ, 16-летний боксёр Али Рушанов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, спортсмен приехал в столицу, чтобы наблюдать за выступлениями воспитанников своего отца-тренера.

Отмечается, что Али Фазил оглу Рушанов (2010 г.р.) неоднократно успешно выступал на национальных и международных соревнованиях. По предварительной информации, он получил травму при падении и скончался в Баку.

В Федерации бокса Азербайджана «Qafqazinfo» сообщили, что в этот день между подростками Вагифом Мухаммадли и Али Рушановым по просьбе их личных тренеров состоялся тренировочный спарринг. Во время поединка, продолжавшегося 6–7 минут, Рушанов потерял сознание и упал.

Спортсмену была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в Городскую клиническую больницу №1, где скончался.

Сообщается, что оба боксёра прибыли в Баку вместе с тренерами для подготовки к предстоящему чемпионату Азербайджана среди юниоров. По факту проводится расследование правоохранительными органами.