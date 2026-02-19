 Новые кадровые назначения в Министерстве труда и социальной защиты населения - ФОТО | 1news.az | Новости
Новые кадровые назначения в Министерстве труда и социальной защиты населения - ФОТО

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
Приказами министра труда и социальной защиты населения осуществлены новые кадровые назначения в системе министерства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakupost, Илькин Мамедов назначен заведующим отделом экономики аппарата Министерства труда и социальной защиты населения, Эльнур Алиев и Ариф Атаханлы - заместителями председателя Агентства DOST, Алишах Ковсаров - заместителем председателя Агентства социальных услуг, а Эльшан Махмудов - заместителем председателя Государственного агентства занятости.

Илькин Мамедов с 2021 года работал на различных должностях в Агентстве DOST, до нынешнего назначения являлся заместителем председателя агентства.

Эльнур Алиев с 2018 года занимал различные должности в Государственном агентстве занятости, до последнего назначения был директором Центрального филиала мониторинга и оценки агентства.

Ариф Атаханлы с 2021 года работал в Агентстве DOST, до нынешнего назначения был директором департамента агентства.

Алишах Ковсаров до назначения на новую должность занимал пост директора департамента в Агентстве социальных услуг.

Эльшан Махмудов работал на различных должностях в Министерстве экономики, Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) и других структурах, а до текущего назначения был советником председателя ГФСЗ.

Напомним, что сегодня заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Заур Ибрагимов был освобожден от занимаемой должности и назначен советником председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана по вопросам административного управления.

