Шахрияр Мамедъяров вышел в финал чемпионата страны

В чемпионате Азербайджана по шахматам определился последний финалист.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в дуэли Шахрияр Мамедъяров - Айдын Сулейманлы, в котором после двух полуфинальных партий победитель так и не определился, был проведен тай-брек. Одержавший со счетом 3,5:2,5 победу Ш. Мамедъяров оформил выход в финал.

Финал - уже завтра. В мужском турнире за шахматную корону Шахрияр Мамедъяров сразится с Мухаммедом Мурадлы, в женском соревновании сойдутся Ульвия Фаталиева с Аян Аллахвердиевой.

Во встречах за «бронзу» будут проведены партии Айдын Сулейманлы - Реад Самедов и Гюльнар Мамедова - Тюркан Мамедъярова. Часы за шахматной доской начнут отсчет в 15:00.

Отметим, что церемония закрытия чемпионата Азербайджана состоится 22 февраля.