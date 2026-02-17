Пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар в жилом доме на улице Льва Толстого в Ясамальском районе Баку был полностью потушен.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

13:50

Пожар, произошедший в жилом здании на улице Льва Толстого в Баку, взят под контроль.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что наличие деревянных перегородок в здании затруднило работы по тушению пожара.

В рамках мер безопасности проведена эвакуация жителей здания.

В настоящее время операция по борьбе с огнем продолжается.

13:10

Сегодня около 11:47 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром по адресу: Сабаильский район, улица Л. Толстого, 7.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

К месту происшествия были привлечены 5 бригад скорой медицинской помощи.

Бригадой скорой помощи 63-летняя женщина с диагнозом «термический ожог II–III степени различных областей тела» была госпитализирована в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.

12:08

Сотрудники полиции были немедленно привлечены к месту пожара, произошедшего в Баку.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на месте происшествия принимаются необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан и охраны территории, а также для создания условий беспрепятственной работы сил пожарной охраны и спасателей, передает 1news.az.

12:00

В Сабаильском районе Баку на улице Льва Толстого произошел пожар в двухэтажном жилом здании.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что к месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению огня.