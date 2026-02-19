 Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу | 1news.az | Новости
Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

First News Media18:45 - Сегодня
Это великий день, и за ним наблюдают многие, особенно из других стран - лидеры, как вы знаете, других государств, потому что у нас присутствует большая группа лидеров, а те, кто не смог приехать, смотрят по Zoom. Надеюсь, им это понравится.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая первом заседания Совета мира по Газе.

"То, что мы делаем, очень просто - мир. Это называется Совет мира (Board of Peace), и речь идет о слове, которое легко произнести, но трудно воплотить в жизнь. Мир. Но мы его добьемся. И мы действительно проделали очень хорошую работу", - сказал он.

"Некоторые из лидеров, которые сегодня с нами, очень помогли мне в течение этого первого года. У нас был первый год, какого, возможно, еще никогда не было в истории нашей страны", - заявил Трамп.

156

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
