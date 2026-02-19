 Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником

Фаига Мамедова17:39 - Сегодня
Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником

В полной средней школе имени Зохраба Акберова села Худжбала Губинского района первоклассник подвергся насилию.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщил родитель ученика.

Он утверждает, что инцидент произошел в школьном туалете:

«Мой сын учится в первом классе. Ученик девятого класса этой же школы обманом заманил его в туалет и совершил в отношении него действия сексуального характера. Несмотря на то, что директор школы и классный руководитель были проинформированы о случившемся, никаких мер принято не было. Они скрыли факт насилия. После того как была подана жалоба, девятиклассник был задержан, по факту возбуждено уголовное дело».

Родитель пострадавшего ребенка отметил, что до подачи жалобы инцидент пытались замять:

«Только после вмешательства правоохранительных органов директор и классный руководитель признали факт случившегося. Однако в их отношении меры до сих пор не приняты».

В связи с данным вопросом в соответствующие структуры направлены запросы. Мы готовы опубликовать позиции данных ведомств.

Поделиться:
255

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ...

Мнение

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Экономика

Хикмет Гаджиев напомнил Европе: Нюрнберг не отменяют по петиции

Мнение

Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания ...

Общество

В Каспийском море произошло землетрясение

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании - ВИДЕО

ЕС включил КСИР в список террористических организаций

В Гяндже сильный ветер повалил фонарный столб на автомобили - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Задержана тиктокерша Renka

В Баку скоропостижно скончался школьник

Пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Кандидат на место Вугара Гурбанова перенес инфаркт

Последние новости

Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Сегодня, 19:05

Дональд Трамп: Совет мира открыт для любой страны

Сегодня, 19:03

Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

Сегодня, 18:45

AFFA привлекает в сборную зарубежного тренера за 1 миллион манатов

Сегодня, 18:30

В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 17:57

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 17:49

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

ЕС включил КСИР в список террористических организаций

Сегодня, 17:44

В Гяндже сильный ветер повалил фонарный столб на автомобили - ФОТО

Сегодня, 17:43

Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником

Сегодня, 17:39

Суд продлил арест архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

Сегодня, 17:26

Продлен срок ареста руководителя порта «Говсан»

Сегодня, 17:15

Новые кадровые назначения в Министерстве труда и социальной защиты населения - ФОТО

Сегодня, 17:00

«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Сегодня, 16:20

Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Сегодня, 16:15

Задержаны лица, продававшие наркотики через социальные сети - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Бывший председатель Госагентства автомобильных дорог Нахчывана обвиняется в присвоении в особо крупном размере

Сегодня, 16:00

Франсуа Бенедетти: Французская система - это неоколониальная политика, препятствующая развитию корсиканцев

Сегодня, 15:50
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36