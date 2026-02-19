Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником

В полной средней школе имени Зохраба Акберова села Худжбала Губинского района первоклассник подвергся насилию.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщил родитель ученика.

Он утверждает, что инцидент произошел в школьном туалете:

«Мой сын учится в первом классе. Ученик девятого класса этой же школы обманом заманил его в туалет и совершил в отношении него действия сексуального характера. Несмотря на то, что директор школы и классный руководитель были проинформированы о случившемся, никаких мер принято не было. Они скрыли факт насилия. После того как была подана жалоба, девятиклассник был задержан, по факту возбуждено уголовное дело».

Родитель пострадавшего ребенка отметил, что до подачи жалобы инцидент пытались замять:

«Только после вмешательства правоохранительных органов директор и классный руководитель признали факт случившегося. Однако в их отношении меры до сих пор не приняты».

В связи с данным вопросом в соответствующие структуры направлены запросы. Мы готовы опубликовать позиции данных ведомств.