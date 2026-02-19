Суд продлил арест архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

Суд первой инстанции под председательством Карена Фархояна продлил срок содержания под стражей обвиняемого в попытке вооруженного захвата власти главы Тавушской епархии ААЦ, лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна еще на два месяца.

Прокурор Айк Ованнисян ходатайствовал о продлении ареста на три месяца, заявив, что, находясь на свободе, Галстанян может препятствовать судебному разбирательству.

Адвокат архиепископа Ованнес Худоян назвал процесс незаконным и заявил, что единственно правомерным решением является прекращение уголовного дела.

Сам Галстанян заявил, что не примет замену меры пресечения на домашний арест, залог, подписку о невыезде или административный надзор.

Напомним, архиепископ и ряд его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следственный комитет сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

Галстанян и его соратники обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти. Комментируя сообщение Следственного комитета, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали «криминально-олигархически-клерикальный» план захвата власти в стране. Позже многим из них изменили меру пресечения.

Источник: Sputnik Армения